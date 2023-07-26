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Форвард "Оренбурга" Мансилья: ставлю перед собой цель стать лучшим бомбардиром в этом сезоне

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Нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром сезона в Российской Премьер-Лиге.
Фото: СЭ
"Ставлю перед собой цель стать лучшим бомбардиром в этом сезоне. Мне бы хотелось оказаться не только среди лучших бомбардиров, но и ассистентов", — сказал Мансилья.

26-летний Мансилья выступал за российскую команду на правах аренды с июля 2022 года. В мае 2023 года "Оренбург" выкупил его контракт за 1,2 миллиона евро. Мансилья подписал с клубом контракт на три сезона.

В прошлом году "Оренбург" занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге. Нынешний сезон команда начала с поражения от "Спартака" в гостевом матче со счётом 3:2.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Мансилья Оренбург
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