"Ставлю перед собой цель стать лучшим бомбардиром в этом сезоне. Мне бы хотелось оказаться не только среди лучших бомбардиров, но и ассистентов", — сказал Мансилья.
26-летний Мансилья выступал за российскую команду на правах аренды с июля 2022 года. В мае 2023 года "Оренбург" выкупил его контракт за 1,2 миллиона евро. Мансилья подписал с клубом контракт на три сезона.
В прошлом году "Оренбург" занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге. Нынешний сезон команда начала с поражения от "Спартака" в гостевом матче со счётом 3:2.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Форвард "Оренбурга" Мансилья: ставлю перед собой цель стать лучшим бомбардиром в этом сезоне
Нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром сезона в Российской Премьер-Лиге.
Фото: СЭ