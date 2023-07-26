"На мой взгляд, главная цель – сохранить всех игроков и полноценно провести сезон. За что могут бороться "Крылья Советов", если никто не уедет? С одним-двумя новыми качественными футболистами можно будет уверенно бороться за шестёрку-семёрку", — сказал Цыпченко.
24-летний Цыпченко выступает за "Крылья Советов" с лета 2020 года. В минувшем сезоне он вместе с командой занял 12-е место в Российской Премьер-Лиге, в последнем туре избежав стыковых матчей. Сам Цыпченко в 31-м матче забил семь голов и отдал результативную передачу. Контракт между сторонами истекает летом 2025 года.
Источник: Metaratings.
Цыпченко: "Крылья" смогут бороться за 6-7 место с двумя качественными усилениями
Нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко считает, что при точечном усилении его команда сможет бороться за шестое-седьмое место в Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости Спорт