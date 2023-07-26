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Агент Игнатьева — о Слуцком: не считаю его плохим тренером, у него своё видение конфликта с Иваном

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Алан Агузаров, агент экс-нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева, прокомментировал конфликт футболиста с тренером Леонидом Слуцким.
Фото: Матч ТВ
"Мы разговаривали со Слуцким, у него есть свое видение той ситуации. Не считаю его плохим тренером. Как раз наоборот, он сильный специалист, что неоднократно доказывал. А неудачные периоды в карьере бывают у каждого тренера", — сказал Агузаров.

24-летний Иван Игнатьев был куплен "Рубином" у "Краснодара" в конце 2019 года за семь миллионов евро. За казанскую команду нападающий в 40 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи. Сейчас Игнатьев выступает за "Сочи", минувший сезон он отыграл в составе "Локомотива".

Леонид Слуцкий был главным тренером "Рубина" с декабрь 2019 по ноябрь 2022 года. Сейчас он находится без работы, но принимает участие в юмористических программах и выступает в качестве эксперта на футбольных шоу.

Источник: Sport24.


Игнатьев Ив Слуцкий Рубин Агузаров
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