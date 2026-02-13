Пестряков вспомнил свои эмоции от первого гола "Спартаку"

Я тогда подумал: "Реально, ездили на просмотр к ним, они меня не взяли". Особо не было злости на них", — сказал Пестряков в видео на YouTube-канале "Акрона".
Пестряков забил свой первый гол в РПЛ в матче 25-го тура чемпионата России между "Акроном" и "Спартаком". Встреча состоялась 19 апреля 2025 года. По ее итогам, красно-белые одержали победу со счетом 3:2.
Ранее футболист не прошёл отбор в академию "Спартака". Полузащитник является воспитанником "Акрон-Академии Коноплева". За все время в в Российской Премьер-Лиге он принял участие в 34 матчах за тольяттинский клуб, в которых записал на свой счет 5 голов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца декабря 2026 года.