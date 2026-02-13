Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Пестряков вспомнил свои эмоции от первого гола "Спартаку"

Полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков вспомнил свой первый гол в РПЛ, который забил в ворота "Спартака".
Фото: ФК "Акрон"
"Во время игры просто радость какая-то была. Понял, что дебютный. После матча мне больше родители сказали, что вот, они тебя не взяли на просмотр, когда у них были.

Я тогда подумал: "Реально, ездили на просмотр к ним, они меня не взяли". Особо не было злости на них", — сказал Пестряков в видео на YouTube-канале "Акрона".


Пестряков забил свой первый гол в РПЛ в матче 25-го тура чемпионата России между "Акроном" и "Спартаком". Встреча состоялась 19 апреля 2025 года. По ее итогам, красно-белые одержали победу со счетом 3:2.

Ранее футболист не прошёл отбор в академию "Спартака". Полузащитник является воспитанником "Акрон-Академии Коноплева". За все время в в Российской Премьер-Лиге он принял участие в 34 матчах за тольяттинский клуб, в которых записал на свой счет 5 голов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца декабря 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится