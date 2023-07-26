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Чуперка — о срыве трансфера в ЦСКА: должен был перейти к Слуцкому, но он ушёл, а Гончаренко я был не нужен

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Полузащитник "Кубани" Валерий Чуперка вспомнил, как сорвался его трансфер в ЦСКА в 2016 году.
Фото: Getty Images
"Мы давно знакомы с Леонидом Слуцким, я должен был переходить к нему в ЦСКА в 2016-м. Но потом Слуцкий уехал, а Гончаренко я не нужен был", — сказал Чуперка.

31-летний Чуперка — воспитанник молдавского футбола. Он провёл за сборную Молдовы один матч. На клубном уровне футболист выступал за "Краснодар", "Енисей", "Анжи", "Ростов", "Балтику", "Рубин" и ряд других команд. Его контракт с "Кубанью" истекает летом 2024 года.

Источник: Sport24.


Чуперка Гончаренко Слуцкий ЦСКА
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