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Агузаров: если Черчесов вернется в РПЛ, то только с целью стать чемпионом

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Известный футбольный агент Алан Агузаров высказался о возможном возвращении экс-наставника венгерского "Ференцвароша" Станислава Черчесова в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: Getty Images
— Все мы знаем его как очень амбициозного человека, для которого не существует нюансов и мелочей. Думаю, если он вернется в Россию, то только с целью стать чемпионом. Хотя невозможность сегодня выступать в Европе, конечно, накладывает определенный осадок.

59-летний Станислав Черчесов в настоящее время находится в статусе свободного агента. Этим летом он покинул венгерский "Ференцварош". Российский специалист был уволен из стана "зеленых орлов" после сенсационного вылета от фарерского "Клаксвика" из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В "Ференцвароше" он работал с конца 2021 года. Отметим, что в РПЛ Черчесов ранее уже возглавлял следующие команды: "Динамо", "Амкар", "Спартак" и "Терек" (ныне "Ахмат").

Источник: Sport24


Агузаров Черчесов Ференцварош
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