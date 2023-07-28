Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о желании "бело-голубых" приобрести 21-летнего голкипера "быков".
– Я читал эти новости, но старался об этом не думать. Сейчас не могу ничего об этом сказать. Будет предложение – будем думать. Пока не могу представить, что буду играть где-то еще, кроме "Краснодара", – приводит слова Агкацева "СЭ".
Станислав Агкацев – уроженец Владикавказа. В нынешнем сезоне он принял участие в единственной игре за "Краснодар" против "Спартака" (1:2) в рамках Кубка России. В январе 2022 года он подписал долгосрочный контракт с "быками" до конца сезона-2024/25. В Суперфинале Кубка страны, который состоялся в июне, Агкацев выиграл конкуренцию за место в воротах южан у Матвея Сафонова.
Вратарь "Краснодара" Агкацев – об интересе "Динамо": я читал эти новости, но старался об этом не думать
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев отреагировал на слухи об интересе со стороны московского "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"