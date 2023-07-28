Конголезец отличился на 67-й минуте, став автором второго гола в ворота хозяев.
– Бонгонда еще даже не провел целый матч, чтобы доказывать. Давайте посмотрим. У него есть определенные качества. Если человек забивает, отдает передачи, плюс левая нога, чего практически ни у кого нет в "Спартаке". Быстрый и атакующий нападающий. С одной стороны Промес, с другой – Бонгонда. Это хорошее усиление для "Спартака". Посмотрим, как будет выглядеть дальше, – приводит слова Тихонова "Чемпионат".
Накануне "Спартак" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:1 в заключительном матче стартового тура групповой стадии Кубка России. "Красно-белые" в первом тайме получили численное преимущество после того, как за грубый фол получил прямую красную карточку полузащитник хозяев Эдуард Сперцян. В послематчевом интервью армянский футболист признал нарушение и справедливость наказания. В большинстве "Спартак" дважды поразил ворота "быков". Однако в компенсированное время команда Владимира Ивича отквитала один мяч, однако сравнять счет южанам так и не удалось - 1:2.
Тихонов: Бонгонда – быстрый и атакующий нападающий. Это хорошее усиление для "Спартака"
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов оценил игру новичка "красно-белых" Тео Бонгонда в выездном матче Кубка России против "Краснодара" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"