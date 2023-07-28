По сведениям источника, "автозаводцы" заключили с 27-летним форвардом трудовой договор по схеме "2+1". Отмечается, что "Факел" предлагал своему лучшему бомбардиру прошлого сезона продлить сотрудничество, но не договорился по финансовым условиям. На счету Гонгадзе 9 мячей в 28 играх чемпионата России-2022/23.
Кроме того, "черно-белые" достигли принципиальной договоренности о подписании контракта с экс-нападающим "Ростова" Дмитрием Полозом.
"Торпедо" заняло нижнюю строчку в РПЛ по итогам минувшего сезона и вылетело в Первую лигу. "Факел" сохранил прописку в элитном дивизионе благодаря двум победам в "стыках" над красноярским "Енисеем".
Источник: Metaratings
Metaratings: лучший бомбардир "Факела" прошлого сезона Гонгадзе перешел в "Торпедо"
Бывший нападающий воронежского "Факела" Георгий Гонгадзе перешел в "Торпедо".
Фото: ФК "Факел"