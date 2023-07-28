- Мной интересовались "Краснодар", "Ахмат", потому что тренер был в солигорском "Шахтере"... Также были "Оренбург", "Ростов". Все команды РПЛ, кроме "Спартака", ЦСКА и "Зенита". Я приехал на сборы, и в конце последнего дня Осинькин сказал мне, что я их устраиваю и они видят во мне перспективного игрока.
Напомним, Егор Карпицкий, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в "Крылья Советов" в середине июля из солигорского "Шахтера". Стороны подписали контракт до лета 2027 года. Форвард уже принял участие в первом туре РПЛ против "Ахмата" (2:1) и в матче текущего розыгрыша Кубка России с "Балтикой" (2:3), однако пока не отметился результативными действиями. За "Шахтер" 19-летний белорусский футболист сыграл 35 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 5 голевых ассистов.
Источник: "Матч ТВ"
Нападающий "Крыльев Советов" Карпицкий: мной интересовались все клубы РПЛ, кроме "Спартака", ЦСКА и "Зенита"
Новичок "Крыльев Советов" Егор Карпицкий рассказал, что его кандидатура интересовала все команды РПЛ, кроме "Зенита", ЦСКА и "Спартака".
Фото: ФК "Крылья Советов"