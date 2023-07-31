Журналист: Владислав, здравствуйте.
Безбородов: Ничего не говорю.
Журналист: И всё же. Могли бы объяснить, почему дали пробить второй пенальти второй раз в конце первого тайма?
Безбородов: Ты что, глухой?
Диалог Безбородова состоялся с журналистом "Матч ТВ". Судья назначил пять пенальти в матче между "Ахматом" и ЦСКА в Грозном, у многих остались вопросы по его судейству и назначении некоторых 11-метровых ударов. ЦСКА, несмотря на победу в матче, обратится в ЭСК по работе Безбородова в этой встрече.
Источник: "Матч ТВ".
Безбородов — журналисту на вопрос о судействе в матче ЦСКА: ты что, глухой?!
Главный судья матча между "Ахматом" и ЦСКА (2:3) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги Владислав Безбородов не стал отвечать на вопросы журналиста по арбитражу в этой встрече.
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