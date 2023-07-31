- Сейчас ни одну команду нельзя назвать стопроцентным фаворитом какого-либо матча - даже "Зенит" оступился в игре с "Ростовом". Пока только начало сезона, многие команды не до конца набрали кондиции, не совсем урегулировали составы. Тем более "Спартак". Конечно, у красно-белых будет преимущество перед "Балтикой" - все-таки команда посолиднее и играет дома. Но простой прогулки не будет, - передает слова Хаджи "Чемпионат".
Московский "Спартак" и калининградская "Балтика" 31 июля проведут заключительный матч 2 тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет на столичной "Открытие Банк Арене" и начнется в 19:30 МСК. В первом туре красно-белые набрали 3 очка, победив на своем поле "Оренбург" (3:2), вернувшиеся в РПЛ после 25-летнего перерыва калининградцы в стартовом матче уступили на выезде "Сочи" (0:2). Возглавляет турнирную таблицу чемпионата набравший 6 очков в 2 играх "Краснодар", в активе "Зенита", "Ростова", "Локомотива", "Крыльев Советов" и "Урала" по 4 очка.
Хаджи: простой прогулки у "Спартака" с "Балтикой" не будет
Экс-администратор московского "Спартака" Александр Хаджи высказался о предстоящем матче красно-белых с калининградской "Балтикой" в рамках 2 тура РПЛ.
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