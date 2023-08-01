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Полузащитник "Спартака" Умяров: ну какая борьба за чемпионство? Только 2-й тур идет

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Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров после победы над калининградской "Балтикой" (2:1) заявил о том, что еще рано говорить об участии красно-белых в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
– Для команды самое главное — победа в таком тяжелом графике. Мы только два дня назад вернулись после тяжелой поездки из Краснодара. Главное сейчас, что вязли три очка. "Спартак" в чемпионской гонке? Ну какая борьба за чемпионство? Только второй тур идет.

Вчера, 31 июля 2023 года, московский "Спартак" провел матч второго тура Российской Премьер-Лиги против калининградской "Балтики". Красно-белые, для которых встреча стала домашней, одержали викторию со счетом 2:1.

После двух стартовых туров чемпионата России по футболу столичный "Спартак" достиг 100-процентного показателя – у него шесть баллов из шести возможных. В первом туре турнира красно-белым удалось взять верх над "Оренбургом" со счетом 2:1.

Источник: "СЭ"


Спартак Умяров Балтика
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