– Для команды самое главное — победа в таком тяжелом графике. Мы только два дня назад вернулись после тяжелой поездки из Краснодара. Главное сейчас, что вязли три очка. "Спартак" в чемпионской гонке? Ну какая борьба за чемпионство? Только второй тур идет.
Вчера, 31 июля 2023 года, московский "Спартак" провел матч второго тура Российской Премьер-Лиги против калининградской "Балтики". Красно-белые, для которых встреча стала домашней, одержали викторию со счетом 2:1.
После двух стартовых туров чемпионата России по футболу столичный "Спартак" достиг 100-процентного показателя – у него шесть баллов из шести возможных. В первом туре турнира красно-белым удалось взять верх над "Оренбургом" со счетом 2:1.
Источник: "СЭ"
Полузащитник "Спартака" Умяров: ну какая борьба за чемпионство? Только 2-й тур идет
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров после победы над калининградской "Балтикой" (2:1) заявил о том, что еще рано говорить об участии красно-белых в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: "Чемпионат"