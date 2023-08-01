- Что касается наказания судей, то лишь с одним из семи арбитров, замешанных в этом скандале, могут попрощаться - речь про Кобзева. Кобзев работал на AVAR, и именно на нём был контроль ситуации на поле, пока Иванов (VAR) всё проверял. Безбородова отстранят на два-шесть матчей, как и Иванова, а потом они вернутся, - передает слова Федотова "Чемпионат".
Матч 2 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - ЦСКА завершился победой гостей со счетом 3:2. Главный рефери этой встречи Владислав Безбородов назначил пять пенальти, с которых и были забиты все голы, а также предъявил игрокам три красных карточки - две футболистам "Ахмата" (одну прямую в начале первого тайма и одну за второе предупреждение в добавленное время матча) и одну игроку ЦСКА (прямую в концовке первого тайма). Самым скандальным стал эпизод в концовке первого тайма, когда Безбородов уже после отражения голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым пенальти получил сигнал от ВАР и в нарушение протокола ВАР отправился смотреть видеоповтор эпизода, после чего предъявил красную карточку защитнику Милану Гайичу и дал указание перебить 11-метровый.
Экс-арбитр Федотов - о скандале в матче "Ахмат" - ЦСКА: Безбородова и Иванова отстранят на 2-6 матчей, потом вернутся
Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов рассказал о возможных последствиях скандального судейства в матче 2 тура РПЛ "Ахмат" - ЦСКА (2:3) для бригады арбитров.
Фото: "Чемпионат"