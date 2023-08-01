– На данный момент Клаудиньо не планирует покидать "Зенит". У нас нет предметных предложений по игроку, только запросы, — передает слова Гарсии Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо хочет сменить клубную прописку. По слухам, на него претендует бразильский "Фламенго".
26-летний Клаудиньо имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом" до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
Агент: в настоящее время Клаудиньо не планирует покидать "Зенит"
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника петербургского "Зенита" Клаудиньо, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"