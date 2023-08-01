Как утверждает источник, прошлым летом она работала над трансфером 20-летнего россиянина в "Челси". По этой причине Пимента помогает "Страсбуру" заключить соглашение с Захаряном.
Напомним, что недавно новые владельцы "Челси" приобрели контрольный пакет акций "Страсбура", после чего клуб стал по сути фарм-командой "синих". Таким образом, агент работает в интересах лондонцев, чтобы Захарян перешел в клуб Лиги 1. Отметим, что в переговорах с "Лацио" Пимента не участвовала.
1 августа стало известно, что сделка с "Лацио" сорвалась из-за ограничения в заявке римского клуба мест для футболистов, не представляющих страны ЕС.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": трансфер хавбека "Динамо" Захаряна в "Страсбур" курирует агент Холанда. Она действует в интересах "Челси"
Куратором сделки по переходу полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна во французский "Страсбур" выступает всемирно известный агент Рафаэла Пимента.
Фото: ФК "Динамо"