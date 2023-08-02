- Я вижу, что чемпионат России прогрессирует. Да, как и всем лигам мира, есть куда расти. Но в России каждый соперник сильный, нет проходных матчей. Стала ли лига сильнее с тех пор, как я уехал? Да, конечно. Влияет ли бан на еврокубки? Нет еврокубков? Но у нас есть хорошие футболисты в чемпионате. Бан на него никак не влияет, - приводит слова Жирова "РБ Спорт".
32-летний центральный защитник калининградской "Балтики" Александр Жиров в период с июля 2018 года до июля 2023 года играл в Германии за клуб Бундеслиги-2 "Зандхаузен", до этого футболист выступал в РПЛ за красноярский "Енисей", махачкалинский "Анжи" и "Краснодар". С конца февраля 2022 года клубы РПЛ не выступают в еврокубках из-за решения УЕФА об отстранении от международных соревнований под своей эгидой всех российских команд, вызванного политическими причинами.
Экс-защитник "Зандхаузена" Жиров: вижу, что чемпионат России прогрессирует. Бан на него никак не влияет
Защитник "Балтики" и экс-защитник "Зандхаузена" из второй немецкой Бундеслиги Александр Жиров высказался об изменениях в уровне РПЛ.
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