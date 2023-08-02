Как утверждает источник, именно такой вариант развития карьеры 20-летнего нападающего является наиболее вероятным. Оба клуба проявляют интерес к Тюкавину. Отмечается, что у "Динамо" есть шанс сохранить уроженца Котласа, но для этого "бело-голубым" придется серьезно повысить заработную плату футболисту сборной России.
Действующий контракт "Динамо" с Тюкавиным действует до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию продления. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро. В 28 матчах прошлого розыгрыша чемпионата России Константин забил 9 голов и сделал 7 результативных пасов своим партнерам. В двух играх РПЛ на старте нового сезона Тюкавин отметился забитым мячом и ассистом.
Источник: журналист Иван Карпов
Нападающий "Динамо" Тюкавин может перейти в ЦСКА или "Зенит" в два следующих трансферных окна
Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин с высокой долей вероятностью перейдет в ЦСКА или "Зенит" в зимнее трансферное окно или летом 2024 года.
Фото: ФК "Динамо"