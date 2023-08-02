– У "Спартака" на старте чемпионата две легкие игры в каком плане – соперник высоко располагался в обороне, не садился в штрафную. Калининград играл смело, имел моменты – "красно?белым" не приходилось взламывать оборону, пространства за спиной защитников было много. Будет интересно посмотреть, как "Спартак" сумеет взломать эшелонированную оборону, когда соперник сядет глубоко, – приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
"Спартак" пока остается единственным клубом, выигравшим все три матча на старте нового сезона. Команда Гильермо Абаскаля нанесла поражения "Оренбургу" (3:2) и "Балтике" (2:1) в чемпионате страны, а также "Краснодару" в рамках Кубка России. В двух последних встречах "красно-белые" пропускали голы на последних минутах, оставляя шансы соперникам набрать очки. В домашнем матче с "Оренбургом" "Спартак" проигрывал 1:2, но сумел добыть три очка благодаря дублю защитника Даниила Хлусевича во втором тайме.
Шалимов: интересно посмотреть, как "Спартак" сумеет взломать эшелонированную оборону, когда соперник сядет глубоко
Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов оценил игру "Спартака" в атаке в прошедших матчах на старте сезона.
Фото: ФК "Спартак"