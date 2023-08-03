Евсеев — о журналистах: не люблю непрофессионализм, не нужно спрашивать для галочки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев рассказал причину своих трудных отношений с журналистами.
Фото: Getty Images
"Просто журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы. А не так, просто для галочки. Если человек спрашивает — должен быть в теме. Не люблю непрофессионализм", — сказал Евсеев.

47-летний Евсеев возглавил команду из Воронежа в мае 2023 года и сохранил с ней прописку в Российской Премьер-Лиге. В новом сезоне специалист продолжил работу с "Факелом", с которым проиграл в трёх стартовых матчах три раза.

Источник: Sport24.


Евсеев Факел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится