"Просто журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы. А не так, просто для галочки. Если человек спрашивает — должен быть в теме. Не люблю непрофессионализм", — сказал Евсеев.
47-летний Евсеев возглавил команду из Воронежа в мае 2023 года и сохранил с ней прописку в Российской Премьер-Лиге. В новом сезоне специалист продолжил работу с "Факелом", с которым проиграл в трёх стартовых матчах три раза.
Источник: Sport24.
Евсеев — о журналистах: не люблю непрофессионализм, не нужно спрашивать для галочки
Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев рассказал причину своих трудных отношений с журналистами.
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