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Агенты защитника "Вальядолида" Олаза рассказали, что ведут переговоры с российским клубом

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В агентстве защитника "Вальядолида" Лукаса Олаза рассказали, что ведут переговоры с одним из российских клубов.
Фото: Getty Images
"Да, мы ведем переговоры с одним из российских клубов", — сказали в агентстве.

29-летний Олаза в июне 2023 года дебютировал в составе сборной Уругвая. За "Вальядолид" защитник выступает за с февраля 2021 года. В минувшем сезоне защитник в 23 матчах чемпионата Испании отдал результативную передачу. Олаза не сумел помочь "Вальядолиду" сохранить место в Ла Лиге.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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