"Да, мы ведем переговоры с одним из российских клубов", — сказали в агентстве.
29-летний Олаза в июне 2023 года дебютировал в составе сборной Уругвая. За "Вальядолид" защитник выступает за с февраля 2021 года. В минувшем сезоне защитник в 23 матчах чемпионата Испании отдал результативную передачу. Олаза не сумел помочь "Вальядолиду" сохранить место в Ла Лиге.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агенты защитника "Вальядолида" Олаза рассказали, что ведут переговоры с российским клубом
В агентстве защитника "Вальядолида" Лукаса Олаза рассказали, что ведут переговоры с одним из российских клубов.
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