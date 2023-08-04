- Конкуренты набирали и по ходу прошлого чемпионата. Мы видели, как "Спартак" менялся и добавлял. Здесь достаточно длинная дистанция, и вполне возможно, что ко второму кругу появятся конкуренты. Но на данный момент, исходя из тех данных, которые есть, в том числе прошлогодних, можно сказать, что у "Зенита" достаточный гандикап прочности. "Зенит", может быть, немного снизил темп, учитывая отъезд легионеров. Нужно перестраиваться, встраивать новых игроков, вносить какие-то изменения, наигрывать футболистов. Если "Спартак" продолжит в том же темпе, то, возможно, он может составить конкуренцию "Зениту", - передает слова Игонина Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом Российской премьер-лиги, в мае 2023 года досрочно завоевав это звание в пятый раз подряд. Во всех пяти последних сезонах итоговое отставание конкурентов сине-бело-голубых на финише национального первенства составляло не менее 7 очков.
В двух стартовых турах чемпионата России-2023/2024 "Зенит" набрал 4 очка, победив на выезде "Пари Нижний Новгород" (2:0) и сыграв гостевую ничью с "Ростовом" (1:1). Также по 4 очка еще у 4 клубов - "Локомотива", "Крыльев Советов", "Ростова" и "Урала", по дополнительным показателям петербуржцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице. На двух первых местах находятся "Краснодар" и московский "Спартак", котрые одержали на старте по 2 победы и набрали по 6 очков.
Игонин: у "Зенита" достаточный гандикап прочности. Если "Спартак" продолжит в том же темпе, может составить конкуренцию
Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин высказал мнение о возможной конкуренции в новом сезоне чемпионата России.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"