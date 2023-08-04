– Интерес к Тикнизяну? Его профиля даже нет у нас на столе, — передает слова Шиндзелорца "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к защитнику московского "Локомотива" Наиру Тикнизяну проявляют интерес команды немецкой Бундеслиги. Среди них были "Вольфсбург" и "Вердер".
23-летний защитник сборной Армении Наир Тикнизян имеет действующее соглашение со столичным "Локомотивом" до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость фулбэка в 2,50 млн евро.
Спортдир "Вольфсбурга": профиля Тикнизяна даже нет у нас на столе
Спортивный директор немецкого "Вольфсбурга" Себастьян Шиндзелорц прокомментировал слухи о том что его клуб заинтересован в трансфере защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: "Чемпионат"