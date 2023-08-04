Нагучев в эфире YouTube-шоу "Нет темы" призвал руководство "железнодорожников" оштрафовать 34-летнего форварда за его отказ от общения с представителями СМИ после кубковой игры с "Уралом" (2:1), а также сравнил с быдлом за то, что назвал журналистов "скучными и неинтересными".
– Хочу сказать, что если Артем ведет себя как быдло, по словам многоуважаемого Романа (Нагучева), то комментатор ведет себя как паразит, который постоянно паразитирует на фамилии Дзюба. Если бы такую фразу сказал любой другой футболист, то все бы не обратили на это внимание. Раз сказал Дзюба, значит, на этом надо словить хайп.
Нашим журналистам нужен лишь повод, чтобы что-то пообсуждать. Особенно когда это касается Дзюбы. Немного смешно, когда комментатор раз за разом начинает паразитировать на одной истории, говорить про какие-то штрафы, быдло и прочее, делая это исключительно ради хайпа, – приводит слова Гольдмана издание "Спорт День за Днем".
В прошлом туре форвард "железнодорожников" Артем Дзюба забил свой дебютный гол в новом сезоне. 34-летний нападающий отличился на 13-й минуте встречи в Воронеже, отправив мяч головой в ворота "Факела". Некоторые судейские эксперты отметили, что Дзюба сделал это с нарушением правил. ЭСК РФС, рассмотрев эпизод, постановила, что гол был засчитан верно.
Столичное дерби между ЦСКА и "Локомотивом" в рамках 3-го тура чемпионата России состоится на "ВЭБ Арене" в субботу вечером, 5 августа. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова раздастся в 20:00 по мск. "Железнодорожники" опережают "армейцев" в таблице РПЛ на одно очко. У команды Михаила Галактионова 4 очка, у подопечных Владимира Федотова – 3. Возглавляют таблицу высшего дивизиона "Краснодар" и "Спартак", которые показали 100% результат в двух стартовых турах нового сезона.
Агент Дзюбы: если Артем ведет себя как быдло, то Нагучев ведет себя как паразит
Леонид Гольдман, агент форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, отреагировал на критику в адрес своего клиента со стороны футбольного комментатора "Матч ТВ" Романа Нагучева.
Фото: ФК "Локомотив"