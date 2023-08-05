- Не было ли скандалов в раздевалке после поражения от ЦСКА? Нет, никто не скандалил. Конечно, все расстроились, я тоже. Мы достаточно ровно шли по сезону и в концовке такая осечка... Но если трезво оценить результат - прыгнули выше головы. Разочарование было, быть может, неделю. Но если сесть и спокойно посмотреть, без эмоций, на нашу логистику, на то, что в команде много молодых ребят, что очень много основных игроков в концовке были травмированы - тогда можно сказать, что выступили достойно. Могли больше? Да. Счастливы? Нет. Нормальный результат? Да, - передает слова Глебова "СЭ".
"Ростов" в прошедшем сезоне набрал в Российской премьер-лиге 53 очка и занял четвертое место, что стало вторым лучшим результатом в клубной истории. С 26 по 28 туры желто-синие после травм нескольких основных игроков потерпели три поражения подряд, но смогли одержать домашнюю победу над "Ахматом" в 29 туре (3:2) и перед завершающей сезон выездной игрой 30 тура с ЦСКА имели шансы завоевать серебряные или бронзовые медали национального первенства в случае победы над "армейцами". Матч закончился крупным поражением "Ростова" со счетом 1:4, капитан команды Данил Глебов не смог принять участие в игре из-за перебора желтых карточек.
Глебов: после поражения от ЦСКА расстроились. Но если трезво оценить результат - "Ростов" прыгнул выше головы
Опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал о реакции команды на проигранный матч 30 тура прошлого сезона с ЦСКА (1:4), в котором желто-синие могли завоевать медали.
Фото: ФК "Ростов"