- Что думаю о вероятности возвращения в команду моего конкурента по позиции Норманна? Неинтересно. Вернется - о'кей. Будем конкурировать, - передает слова Глебова "СЭ".
27-летний норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн находится в аренде в московском "Динамо", при этом его трансфер принадлежит "Ростову". Аренда Норманна была оформлена сроком на год 6 сентября 2022 года. В настоящий момент футболист заявлен за "Динамо", тренерский штаб и руководство которого решают вопрос о необходимости выкупа Норманна у "Ростова", при этом сам норвежец не хочет выступать за желто-синих.
Глебов - о шансах на возвращение в "Ростов" Норманна: о'кей, будем конкурировать
Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался о трансферной ситуации с принадлежащим желто-синим норвежским опорным хавбеком "Динамо" Матиасом Норманном.
Фото: ФК "Динамо"