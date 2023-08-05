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Глебов - о шансах на возвращение в "Ростов" Норманна: о'кей, будем конкурировать

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Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался о трансферной ситуации с принадлежащим желто-синим норвежским опорным хавбеком "Динамо" Матиасом Норманном.
Фото: ФК "Динамо"
- Что думаю о вероятности возвращения в команду моего конкурента по позиции Норманна? Неинтересно. Вернется - о'кей. Будем конкурировать, - передает слова Глебова "СЭ".

27-летний норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн находится в аренде в московском "Динамо", при этом его трансфер принадлежит "Ростову". Аренда Норманна была оформлена сроком на год 6 сентября 2022 года. В настоящий момент футболист заявлен за "Динамо", тренерский штаб и руководство которого решают вопрос о необходимости выкупа Норманна у "Ростова", при этом сам норвежец не хочет выступать за желто-синих.


Ростов Динамо Норманн Глебов Российские трансферы
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