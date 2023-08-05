– Я говорил, что возможный трансфер Хлусевича в "Лацио" – отличный вариант для Даниила, он может заиграть в Европе. С "Болоньей" ситуация такая же, – передает слова Камоцци Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич может сменить клубную прописку этим летом. По слухам, в услугах российского игрока заинтересована итальянская "Болонья".
22-летний Хлусевич имеет действующее соглашение с московским "Спартаком" до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 5 миллионов евро.
Камоцци: Хлусевич может заиграть в Европе. "Болонья" – отличный вариант для Даниила
Бывший советник руководства московского "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал новость о том, что защитник красно-белых Даниил Хлусевич может перейти в итальянскую "Болонью".
Фото: РИА Новости