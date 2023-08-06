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ЦСКА может подписать экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Лингарда

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Джесси Лингард может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает директор по коммуникациям "красно-синих" Кирилл Брейдо. В настоящее время 30-летний англичанин находится на трансферном рынке в статусе свободного агента. Прошлый сезон Лингард провел в "Ноттингем Форест" в АПЛ, но покинул клуб по истечении срока действия контракта.

– Теоретическая возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда, когда игрок на рынке. Трансферное окно открыто, и клуб ищет усиление. Лингард – на рынке, и его агенты, посредники могут предлагать услуги футболиста в разных странах в разные клубы. Он был предложен. Его кандидатура обсуждается, – цитирует Брейдо РИА Новости.

В прошлом сезоне Лингард принял участие в 20 матчах чемпионата Англии и Кубка Английской лиги, записав на свой счет 2 гола. Рыночная стоимость атакующего полузащитника оценивается в 8 млн евро. За его плечами 32 игры в майке национальной сборной Англии и шесть забитых голов.

Накануне ЦСКА разгромил "Локомотив" в столичном дерби в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Дублем в составе "армейцев" отметился 21-летний полузащитник Максим Мухин. Нападающий Федор Чалов забил свой уже четвертый гол с пенальти в стартовавшем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России.


ЦСКА Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Лингард Российские трансферы
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