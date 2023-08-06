– Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И еще Карпина взять тренером, — передает слова Салиховой Metaratings.
Сегодня в Санкт-Петербурге завершилась игра 3-го тура Российской Премьер-Лиги между местным "Зенитом" и московским "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу бело-голубых.
После трех стартовых туров чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" сумел заработать четыре балла. Сине-бело-голубые занимают промежуточную седьмую строчку в турнирной таблице.
Салихова – о поражении "Зенита" от "Динамо": Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева и брать Карпина
Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала поражение "Зенита" от столичного "Динамо" (2:3) в матче 3-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"