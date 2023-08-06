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Салихова – о поражении "Зенита" от "Динамо": Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева и брать Карпина

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала поражение "Зенита" от столичного "Динамо" (2:3) в матче 3-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
– Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И еще Карпина взять тренером, — передает слова Салиховой Metaratings.

Сегодня в Санкт-Петербурге завершилась игра 3-го тура Российской Премьер-Лиги между местным "Зенитом" и московским "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу бело-голубых.

После трех стартовых туров чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" сумел заработать четыре балла. Сине-бело-голубые занимают промежуточную седьмую строчку в турнирной таблице.


Зенит Динамо Салихова
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