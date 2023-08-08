Об этом сообщил агент 29-летнего футболиста Андрей Талаев.
– Дмитрий не сможет принять участия в матче Кубка России против "Крыльев Советов". Он продолжает восстанавливаться после травмы, сейчас чувствует себя намного лучше. Нет четких сроков восстановления.
Есть вероятность, что он будет в заявке на матч с "Факелом". Выйдет ли он на поле, будет решать тренерский штаб, – цитирует Талаева "СЭ".
Напомним, защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков получил травму в первом тайме выездной встречи 2-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1) и не смог продолжить игру. На 17-й минуте его заменил новичок питерского клуба Страхиня Эракович. Это стало первым появлением на поле 22-летнего серба в составе "сине-бело-голубых".
Кубковая игра между "Крыльями Советов" и "Зенитом" запланирована на среду, 9 августа. Стартовый свисток москвича Сергея Чебана прозвучит в 18:30 по мск. 13 августа в рамках 4-го тура чемпионата страны команда Сергея Семака примет воронежский "Факел".
Защитник "Зенита" Чистяков не сыграет в матче Кубка России с "Крыльями Советов" из-за травмы
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков продолжает восстанавливаться от травмы и не сможет помочь санкт-петербургской команде в гостевой игре 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Зенит"