– Есть ли интерес к полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину в Европе? Сейчас нет спроса ни на одного российского футболиста в Европе. На мой взгляд, их там не будет абсолютно точно. Возможно, через два года ситуация изменится, но не сейчас.
Те, кто уже там – это немного другая история. Они уже адаптированы и пришли до всех известных политических событий, которые затронули глобальные системы. Мы дошли до того, что клубы не знают, как перевести деньги за футболиста, – приводит слова Шпинева Metaratings.
В минувшем туре 21-летний полузащитник ЦСКА Максим Мухин оформил дубль в ворота "Локомотива" и помог "армейцам" разгромить "железнодорожников" в столичном дерби со счетом 4:1. Также в составе "красно-синих" отличились защитник Милан Гайич и форвард Федор Чалов, реализовавший уже четвертый пенальти в сезоне.
Контракт ЦСКА с Мухиным рассчитан до конца сезона-2025/26. Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 млн евро. Более двух лет назад интерес к уроженцу Тольятти проявляло загребское "Динамо".
В стартовом матче РПЛ московский ЦСКА в Екатеринбурге потерпел поражение от "Урала" (1:2). После этого команда Владимира Федотова выиграла три встречи подряд в чемпионате и Кубке России с общей разницей забитых и пропущенных мячей 13:3. Сначала "армейцы" на выезде разгромили "Оренбург" (6:0), затем в Грозном праздновали победу над "Ахматом" (3:2) в матче с пятью пенальти и тремя удалениями. В минувшие выходные "красно-синие" не оставили шансов в столичном дерби "Локомотиву" (4:1).
Агент Шпинев: сейчас нет спроса ни на одного российского футболиста в Европе. В ближайшие 2 года их там точно не будет
Футбольный агент Вадим Шпинев оценил перспективы перехода российских игроков в европейские клубы.
Фото: ПФК ЦСКА