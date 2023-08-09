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Умяров — о составе "Спартака": он у нас сильный, не скажу, что в прошлом году был хуже

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Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров считает, что у московской команды сильный состав.
Фото: ФК "Спартак"
"У нас сильный состав, на каждой позиции серьезная конкуренция. Не скажу, что в прошлом он был хуже. Понятно, что были точечные усиления", — сказал Умяров.

Московский "Спартак" называют одним из кандидатов на победу в чемпионате России нынешнего сезона. Команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля на старте сезона одержала три победы в РПЛ подряд, закрепившись на первой строчке турнирной таблице. Две победы были одержаны и в Кубке России.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Умяров Спартак
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