"У нас сильный состав, на каждой позиции серьезная конкуренция. Не скажу, что в прошлом он был хуже. Понятно, что были точечные усиления", — сказал Умяров.
Московский "Спартак" называют одним из кандидатов на победу в чемпионате России нынешнего сезона. Команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля на старте сезона одержала три победы в РПЛ подряд, закрепившись на первой строчке турнирной таблице. Две победы были одержаны и в Кубке России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Умяров — о составе "Спартака": он у нас сильный, не скажу, что в прошлом году был хуже
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров считает, что у московской команды сильный состав.
Фото: ФК "Спартак"