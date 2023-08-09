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Массимо Каррера возглавит сборную мира в ретро-матче со "Спартаком"

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера возглавит сборную мира в ретро-матче команды со "Спартаком", который пройдёт в сентябре.
Фото: Getty Images
"Да, РФС пригласил меня, я приеду!" — сказал Каррера.

Массимо Каррера был в тренерском штабе "Спартака" по июль 2016 года. Затем он возглавил команду, с которой выиграл чемпионат и Суперкубок страны. В октябре 2018 года итальянский специалист был уволен из команды. Затем он тренировал греческий АЕК и "Бари". Сейчас Каррера находится без клуба.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Каррера Спартак
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