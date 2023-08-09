— Серьезное нарушение правил. Он принял участие по видеосвязи, мы послушали его, вынесли решение. КДК принял решение дисквалифицировать Мансилью на два матча МИР РПЛ, — передает слова Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, на минувших выходных "Оренбург" дома сыграл против екатеринбургского "Урала" в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостевого коллектива. При этом в самом начале встречи, на ее седьмой минуте, красную карточку получил нападающий хозяев Брайн Мансилья.
В четвертом туре чемпионата России по футболу "Оренбург" сыграет в гостях против "Краснодара" (12 августа).
Нападающий "Оренбурга" Мансилья получил 2-матчевую дисквалификацию за фол в матче с "Уралом"
Нападающий "Оренбурга" Брайн Мансилья дисквалифицирован на два матча за красную карточку в матче 3-го тура РПЛ с "Уралом", сообщает глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Фото: ФК "Оренбург"