– "Краснодар", пока не пропустил два мяча, смотрелся вяло и больше действовал от обороны. Понятно, там тоже больше дали поиграть тем игрокам, которые не выходили раньше. До 20-й минуты думалось, что "Динамо" загонит "Краснодар" в одну калитку. А потом, конечно, когда счет стал 2:0, на поле появился тот "Краснодар", который мы знаем, который атакует, бежит и летит вперед.
Вчера, 9 августа 2023 года, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" состоялся один из главных матчей второго тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Местное "Динамо" на своем поле сыграло против "Краснодара". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Отметим, что бело-голубые победный гол забили уже в компенсированное время – отличился в их составе полузащитник Арсен Захарян, удачно исполнивший штрафной.
После двух туров группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) "Краснодар" не имеет на своем счету ни одного балла. Он занимает последнее место в квартете D. Свой следующий поединок "быки" проведут в чемпионате страны. В рамках четвертого тура они в гостях сыграют против "Оренбурга" (12 августа).
Источник: "Евро-Футбол"
Шипицин: "Краснодар", пока не пропустил два мяча от "Динамо", смотрелся вяло
Экс-футболист "Краснодара" Евгений Шипицин прокомментировал поражение "быков" от "Динамо" (3:4) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"