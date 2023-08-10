"У "Краснодара" хорошая команда. Вы видели игру против "Динамо". Все игры тяжелые, но у нас есть хорошие игроки, тренеры. Мы способны сражаться за чемпионство. Я понимаю все, что требует Ивич. Он хороший тренер", - приводит слова Боржеса "Чемпионат".
"Краснодар" в текущем сезоне российской Премьер-лиги одержал три победы в трех стартовых матчах. В первом туре краснодарцы обыграли на выезде московское "Динамо" со счетом 3:1. Во втором туре подопечные Владимира Ивича были сильнее "Сочи" (2:0). В минувшем, третьем туре "Краснодар" одолел на своем поле "Пари Нижний Новгород" (1:0). Напомним, это лучший страт краснодарцев в РПЛ за всю историю клуба.
Полузащитник "Краснодара" Боржес: мы способны сражаться за чемпионство
Атакующий хавбек "Краснодара" Кади Боржес считает, что команде по силам бороться за первую строчку РПЛ в этом сезоне.
Фото: "СЭ"