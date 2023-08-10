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Игнащевич: у "Балтики" задача выиграть в каждом матче

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Наставник "Балтики" Сергей Игнашевич подвел итоги матча 2-го тура Пути РПЛ Кубка России против "Ахмата" (2:0).
Фото: ФК "Балтика"
- Поздравляю ребят и болельщиков команды с победой. Мы показали хорошую командную работу. Знаем, что "Ахмат" действует первым номером практически со всеми командами РПЛ. Мы понимали, что по такой погоде неправильно прессинговать и играть высоко. Надежно сыграли в обороне в обоих таймов, практически не позволив сопернику создать моменты. У нас задача выиграть в каждом матче.

Сегодня, 10 августа в рамках второго тура группы С текущего розыгрыша Кубка России "Ахмат" принимал в Грозном калининградскую "Балтику. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Сергея Игнашевича, благодаря чему "Балтика" набрала 6 очков и поднялась на первую строчку в своей группе, обогнав "Зенит" по дополнительным показателям. Грозненцы еще не набрали очков и замыкают турнирную таблицу квартета С. 30 августа в 3-м туре Кубка страны калининградский коллектив примут на своем стадионе действующих чемпионов РПЛ, "Ахмат" дома сыграет с "Крыльями Советов".

Источник: "Матч ТВ"


Балтика Игнашевич Кубок России Ахмат
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