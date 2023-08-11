Как сообщает источник, московский "Локомотив" отклонил предложение "Вердера" о трансфере левого защитника Наира Тикнизяна. 24-летний игрок сборной Армении не покинет российский клуб в это летнее трансферное окно.
Напомним, ранее агент футболиста подтвердил предметный интерес немецкого клуба.
Контракт Тикнизяна с "железнодорожниками" рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне защитник сыграл 5 матчей во всех турнирах и отличился четырьмя забитыми голами.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Локомотив" отклонил предложение "Вердера" по Тикнизяну
Руководство московского "Локомотива" отклонило предложение "Вердера" о трансфере защитника Наира Тикнизяна.
Фото: Getty Images