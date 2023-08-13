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Семин – о трансфере Захаряна в "Реал Сосьедад": сегодня на матче сказал ему учить язык

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Легендарный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на переход полузащитника сборной России Арсена Захаряна из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Локомотив"
– Мне очень приятно, что Захарян едет в такой прекрасный клуб и красивый город. Сегодня на матче сказал ему учить язык – это основа для каждого профессионального игрока. Без языка сложно понимать тренера, партнеров по команде и вообще чувствовать себя комфортно в другой среде. У Арсена есть все, чтобы заиграть в новом клубе – он отличный футболист. Надеюсь, в "Реал Сосьедад" Захарян продолжит прогрессировать и продолжит замечательную историю российских футболистов в этом клубе! – цитирует Семина Sport24.

13 августа руководители "Динамо" подтвердили, что сделка по переходу полузащитника сборной России и "бело-голубых" Арсена Захаряна находится на завершающей стадии. Сторонам осталось уладить формальности. В воскресенье 20-летний уроженец Самары должен вылететь в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра.

По слухам, сумма сделки составит 12 млн евро плюс бонусы. В общей сложности Захарян провел в составе "Динамо" 89 игр, записав на свой счет 19 голов и 25 ассистов. Кроме того, в его активе семь матчей в майке национальной сборной России. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Арсена в 15 млн евро.


Динамо Семин Захарян Реал Сосьедад Российские трансферы Ла Лига
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