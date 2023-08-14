- Хотел бы провести всю карьеру в ЦСКА и стать легендой, как Акинфеев, или поиграть в Европе? Поиграть в Европе - это здорово, но легендам, как Игорю, аплодисменты. Если будет стопроцентный вариант остаться в ЦСКА и стать легендой, то я бы выбрал его.
Воспитанник академии "армейцев" защитник Михаил Рядно, которому в сентябре исполнится 18 лет, в июле подписал профессиональный контракт с московским ЦСКА. Вчера, 13 августа, в матче 4-го тура российской Премьер-лиги против "Сочи" (3:1) Рядно отметился первым забитым голом за основную команду. В нынешнем сезоне защитник уже успел принять участие в 4 играх чемпионата России и в 2 встречах Кубка страны. Также на счету футболиста одна голевая передача, оформленная в предыдущем, 3-м туре РПЛ с "Локомотивом".
Источник: "Матч ТВ"
Рядно: выбирая между тем, чтобы поиграть в Европе или стать легендой ЦСКА, выбрал бы второе
17-летний защитник ЦСКА Михаил Рядно рассказал, что хотел бы стать легендой московского клуба, как голкипер Игорь Акинфеев.
Фото: "Матч ТВ"