"Совмещение Карпиным постов — уникальный случай. Когда тренер совмещает посты в клубе и сборной, такое может быть только в России. Насколько я понимаю, вся футбольная общественность против, но ничего с этим почему-то не сделать", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Напомним, что ранее московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист продолжит работу на аналогичном посту в национальной команде России. Напомним, что Валерий Карпин ранее был главным тренером "Ростова", однако покинул клуб в конце февраля текущего года.
По итогам сезона-2024/2025 бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 56 баллов. В начале мая руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Марцела Личку.
"Такое может быть только в России". Булыкин - о совмещении тренерских постов Карпиным
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"