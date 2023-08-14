– Может ли Андре вернуться в Россию? Нет, он взял паузу еще в год и не будет тренировать в предстоящем сезоне, — цитирует агента "РБ Спорт".
В настоящее время Андре Виллаш-Боаш находится без работы. Его последним клубом был французский "Марсель", стан которого он покинул еще в феврале 2021 года. В Российской Премьер-Лиге португальский специалист известен по работе в петербургском "Зените". Он возглавлял сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год. Отметим, что под руководством Виллаш-Боаша клуб с берегов Невы сумел выиграть все внутренние трофеи – в том числе чемпионат страны.
Агент Виллаш-Боаша: может ли Андре вернуться в Россию? Нет
Агент Карлос Гонсалвеш, представляющий интересы экс-наставника петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаша, ответил на вопрос о том, может ли его клиент вернуться в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"