Как сообщает источник, "Спартак" заинтересован в трансфере защитника "Альмерии" Срджана Бабича. Красно-белые предлагают сербу контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро. Отмечается, что на подписании Срджана настаивает лично главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль.
27-летний Бабич имеет действующее соглашение с испанской "Альмерией" до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 миллиона евро. В этом сезоне сербский футболист принял участие в одном матче и не набрал баллов за результативность.
Источник: Metaratings
"Спартак" может подписать сербского защитника "Альмерии" Бабича
Сербский защитник испанской "Альмерии" Срджан Бабич может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
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