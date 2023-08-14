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"Спартак" может подписать сербского защитника "Альмерии" Бабича

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Сербский защитник испанской "Альмерии" Срджан Бабич может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Спартак" заинтересован в трансфере защитника "Альмерии" Срджана Бабича. Красно-белые предлагают сербу контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро. Отмечается, что на подписании Срджана настаивает лично главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль.

27-летний Бабич имеет действующее соглашение с испанской "Альмерией" до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 миллиона евро. В этом сезоне сербский футболист принял участие в одном матче и не набрал баллов за результативность.

Источник: Metaratings


Спартак Альмерия Российские трансферы
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