– Из "Акрона" я никуда уходить не собираюсь. Здесь интересный проект, работают хорошие люди. У нас отличный коллектив и есть возможность для реализации. Звонили ли из "Ахмата"? Нет. Мы только добрались домой из Хабаровска, и, честно говоря, вообще только от вас узнал об увольнении Сергея Ташуева, а также о том, что меня рассматривают. Это ерунда, – цитирует Калешина Metaratings.
Ранее сообщалось, что руководство грозненского "Ахмата" рассматривает кандидатуру Сергея Юрана на пост нового главного тренера команды. Отмечалось, что чеченский клуб даже готов выплатить компенсацию "Пари Нижний Новгород" за досрочное расторжение контракта с 54-летним специалистом. Другим претендентом на пост наставника "Ахмата" является Евгений Калешин, работающий в тольяттинском "Акроне". Волжане с 12 очками возглавляют таблицу Первой Лиги после 5-ти туров.
15 августа "Ахмат" объявил об отставке Сергея Ташуева. К ближайшему домашнему матчу с "Оренбургом" в рамках 5-го тура РПЛ команду готовит старший тренер "Ахмата-2" Иса Байтиев. Причиной увольнения Ташуева стали неудовлетворительные результаты клуба на старте сезона. Грозненцы одержали всего одну победу в шести матчах. После четырех сыгранных туров чемпионата России они опустились на 11-ю строчку в таблице, имея на счету 3 очка.
Калешин – о возможном интересе "Ахмата": это ерунда. Из "Акрона" я никуда уходить не собираюсь
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Евгений Калешин опроверг слухи о возможном переходе на аналогичную должность в грозненский "Ахмат" после увольнения Сергея Ташуева.
Фото: ФК "Акрон"