Гарре – о желании покинуть "Крылья Советов": все сказанное раньше неправда

Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре опроверг слова агента Эмилио Чемпиона, который заявил о желании аргентинца покинуть самарский клуб.

Фото: ФК "Крылья Советов"

– Все сказанное раньше неправда. Мой агент – это мой отец Эмилиано, а не Эмилио Чемпион, как вы могли прочитать. Это неправда – все, что он сказал, про мою зарплату и мой клуб. Прямо сейчас я счастлив в Самаре с женой и дочерью. Нам дарят много тепла – местные люди, партнеры по команде и болельщики, – заявил Гарре в видеоинтервью пресс-службе волжан.



Отец футболиста Эмилиано добавил, что семья игрока и сам Бенхамин рады находиться в Самаре. Гарре-старший подчеркнул, что ни он, ни его семья не делали никаких заявлений и постарается разобраться с причиной появления дезинформации.



Ранее в СМИ появилась цитата 23-летнего аргентинца, что он желает покинуть "Крылья Советов". 15 августа также стало известно о том, что поволжский клуб отверг предложение греческого ПАОКа по поводу трансфера Гарре. Команда из Салоников предлагала российской стороне 7 млн евро.



Гарре перешел из "Расинга" в "Крылья Советов" во время зимней паузы. У него на руках контракт с самарским клубом до лета 2026 года. На старте нового сезона форвард забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 4 матчах РПЛ.