"Нападающие есть, но это не то, что прямо выходит и точно забьет, как это было с Халком в свое время и с другими. На кого сейчас "Зенит" может рассчитывать впереди? На Сергеева что ли? Сейчас у "Зенита" нет игрока, который является проблемой для соперников", — сказал Червиченко.
28-летний Сергеев перешёл в "Зенит" из "Крыльев Советов" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий в пяти матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Также в нападении у "Зенита" есть Матео Кассьерра, забивший три гола и отдавший столько результативных передач в семи встречах.
Источник: Metaratings.
Червиченко: у "Зенита" в атаке нет игрока, являющегося проблемой для соперника
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко cчитает, что "Зенит" испытывает проблемы с атакой.
Фото: ФК "Зенит"