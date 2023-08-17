– Нельзя так разговаривать и общаться. Иногда СМИ тоже ведут себя неправильно. Иногда. Надо тоже знать, когда, о чем спрашивать и подходить, в какой ситуации и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что нужно держать себя в руках и оставаться в нормальной форме. К Дзюбе, конечно, отнеслись лояльно. Другой футболист получил бы другое наказание. Но это не говорит о том, что надо делать так, как Дзюба сделал, – цитирует Канчельскиса Metaratings.
12 августа нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба оказался в центре скандального эпизода после матча четвертого тура Российской Премьер-лиги с "Крыльями Советов". Игра завершилась вничью со счетом 1:1, при этом хозяева ушли от поражения благодаря голу полузащитника Константина Марадишвили на 93-й минуте. После финального свистка Дзюба на парковке угрожал журналисту, который задал футболисту провокационный вопрос. Футболист пригрозил корреспонденту "засунуть телефон в одно место" в случае повторения подобного действия.
Накануне в Москве КДК РФС рассмотрел инцидент и вынес решение дисквалифицировать 34-летнего форварда на две ближайшие игры чемпионата России условно, а также оштрафовать его на 50 тысяч рублей. Дзюба стал игроком московского "Локомотива" в феврале текущего года. Действующий контракт между нападающим и "железнодорожниками" истекает через год. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 3,5 млн евро.
Канчельскис – об инциденте с Дзюбой: иногда СМИ тоже ведут себя неправильно. Надо знать, когда и о чем спрашивать
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать форварда "Локомотива" Артема Дзюбу на 2 матча РПЛ условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за конфликт с журналистом.
Фото: ФК "Локомотив"