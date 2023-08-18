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Metaratings: защитник "Альмерии" Бабич прилетел в Москву на медосмотр для перехода в "Спартак"

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Защитник сборной Сербии и испанской "Альмерии" Срджан Бабич прилетел в Россию для перехода в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, защитник "Альмерии" Срджан Бабич прилетел в Москву. В ближайшее время он пройдет медицинский осмотр для перехода в "Спартак". Если не возникнет проблем, то трансфер серба в стан красно-белых будет оформлен официально.

Ранее СМИ стало известно о том, что защитник испанской "Альмерии" Срджан Бабич перейдет в московский "Спартак" за пять млн евро. По слухам, красно-белые подпишут с сербом контракт с зарплатой в 1,5 млн евро в год.

27-летний Бабич имеет действующее соглашение с испанской "Альмерией" до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 млн евро.

Источник: Metaratings


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