Как сообщает источник, защитник "Альмерии" Срджан Бабич прилетел в Москву. В ближайшее время он пройдет медицинский осмотр для перехода в "Спартак". Если не возникнет проблем, то трансфер серба в стан красно-белых будет оформлен официально.
Ранее СМИ стало известно о том, что защитник испанской "Альмерии" Срджан Бабич перейдет в московский "Спартак" за пять млн евро. По слухам, красно-белые подпишут с сербом контракт с зарплатой в 1,5 млн евро в год.
27-летний Бабич имеет действующее соглашение с испанской "Альмерией" до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: защитник "Альмерии" Бабич прилетел в Москву на медосмотр для перехода в "Спартак"
Защитник сборной Сербии и испанской "Альмерии" Срджан Бабич прилетел в Россию для перехода в московский "Спартак".
Фото: Getty Images