– "Спартак" – фаворит в матче со "Зенитом"? Абсолютно нет. Да, у них сейчас очень хорошая линия атаки, но в обороне безобразие. Каждый выпад, каждый стандарт приравнивается к половине гола. Не сомневаюсь, мы увидим битву равных соперников. И ни у одной из команд нет преимущества.
Не понимаю, почему теперь начинают говорить, что "Зенит" не поборется за золото. Поборется, поскольку по-прежнему укомплектован лучше остальных. Сейчас лидеры немного наберут форму, и все наладится, – приводит слова Ловчева RT.
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится в Москве сегодня, 20 августа. Стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что при судействе 44-летнего москвича "сине-бело-голубые" выиграли у "красно-белых" обе встречи в чемпионате России.
К очному противостоянию команда Гильермо Абаскаля подходит в ранге пятой команды таблицы РПЛ. "Спартак" набрал 9 очков после четырех туров и опережает на 2 очка "Зенит", идущий седьмым.
По сведениям источника, на матче "Спартак" – "Зенит" будет установлен рекорд сезона по посещаемости. На трибунах столичной "Открытие Банк Арены" соберутся порядка 34 000 зрителей, что станет наивысшим показателем присутствия зрителей в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Ловчев: "Зенит" поборется за золото, поскольку по-прежнему укомплектован лучше остальных
Бывший полузащитник и тренер "Спартака" объяснил, почему не считает "красно-белых" фаворитом центрального матча 5-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"