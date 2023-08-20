– У "Оренбурга" сейчас немного очков, но я уверен, что они еще будут набирать свои очки. В прошлом году команда тоже не начинала отлично: проигрывали, выигрывали, снова проигрывали. Уверен, что еще одна-две победы — и результаты будут улучшаться. Иржи Ярошик ещё больше хочет играть через короткий пас. Я тоже этого хотел. Но иногда есть шанс очень быстро выходить в контратаку и бить до ворот. Это более агрессивный футбол.
Этим летом Марцел Личка покинул должность главного тренера "Оренбурга". Чешский специалист возглавил московское "Динамо". При этом в стане оренбуржцев на замену Лички пришел Иржи Ярошик. С ним был подписан контракт до лета 2025 года.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Оренбург" принял участие в четырех матчах. Подопечные Иржи Ярошика записали в собственный актив лишь один балл. Сейчас они пребывают на предпоследней (15) строчке в турнирной таблице.
В пятом туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Эта встреча состоится сегодня, 20 августа. Она начнется в 20:00 (по мск времени).
Источник: "Чемпионат"
Личка – о неудачном старте "Оренбурга" Ярошика: в прошлом году команда тоже не начинала отлично
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о результатах "Оренбурга" под руководством Иржи Ярошика.
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